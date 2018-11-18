Salon: Atatürk
Voleybol Vestel
Venus Spor Kompleksi
Hakemler: Yavuz Akdemir, Arzu Emiroğlu Arkas Spor
: Yiğit Gülmezoğlu
, Mustafa Koç, Radke, Taht, Mert Matic, Adis Lagumdzija (Burak Mert
) Galatasaray
: Yasin Aydın
, Duff, Selçuk Keskin
, Melih Sıratça, Emin Gök
, Venno (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Gergye, Doğukan Ulu, Muzaffer Yönet, Ufuk Minici, Özgür Türkmen
)
Setler: 25-19, 25-17, 32-30
Süre: 89 dakika (29, 23, 37)
Voleybol Efeler Ligi 6. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.
Burak Mert,Galatasaray,voleybol
18 Kasım 2018 Pazar 18:17