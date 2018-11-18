18 Kasım 2018, 18:17
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Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor KompleksiHakemler: Yavuz Akdemir, Arzu EmiroğluArkas Spor: Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Radke, Taht, Mert Matic, Adis Lagumdzija (Burak Mert)Galatasaray: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Melih Sıratça, Emin Gök, Venno (Can Ayvazoğlu, Onurcan...

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Yavuz Akdemir, Arzu Emiroğlu

Arkas Spor: Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Radke, Taht, Mert Matic, Adis Lagumdzija (Burak Mert)

Galatasaray: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Melih Sıratça, Emin Gök, Venno (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Gergye, Doğukan Ulu, Muzaffer Yönet, Ufuk Minici, Özgür Türkmen)

Setler: 25-19, 25-17, 32-30

Süre: 89 dakika (29, 23, 37)

Voleybol Efeler Ligi 6. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti. Burak Mert,Galatasaray,voleybol
18 Kasım 2018 Pazar 18:17



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