Salon: Ali Yücel
Hakemler: Hakkı Demiralay, Deniz Güvenç Demir Tokat Belediyesi
Plevne: Grzegorz, Mert Tetik, Halil İbrahim Akşeker, Daudi, Bahov, Murathan Kısal ( Semih Çelik
, Mesut Akman, Turgay Doğan, Çağlar Aksoylu) Fenerbahçe
: Cupkovic, Halil İbrahim Kurt
, Ter Maat, Klinkenberg, Emre Batur
, Ulaş Kıyak (Caner Dengin, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın, Oğuzhan Karasu
)
Setler: 25-15, 16-25, 21-25, 25-19, 15-11
Süre: 124 dakika (28, 24, 29, 25, 18 )
Voleybol Efeler Ligi 6. hafta mücadelesinde Tokat Belediyesi Plevne, sahasında Fenerbahçe'yi 3-2 yendi.
Ali Yücel,Semih Çelik,Fenerbahçe
18 Kasım 2018 Pazar 18:24