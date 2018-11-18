18 Kasım 2018, 18:24
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Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Salon: Ali Yücel Hakemler: Hakkı Demiralay, Deniz Güvenç DemirTokat Belediyesi Plevne: Grzegorz, Mert Tetik, Halil İbrahim Akşeker, Daudi, Bahov, Murathan Kısal (Semih Çelik, Mesut Akman, Turgay Doğan, Çağlar Aksoylu) Fenerbahçe: Cupkovic, Halil İbrahim Kurt, Ter Maat, Klinkenberg, Emre Batur,...

Salon: Ali Yücel


Hakemler: Hakkı Demiralay, Deniz Güvenç Demir

Tokat Belediyesi Plevne: Grzegorz, Mert Tetik, Halil İbrahim Akşeker, Daudi, Bahov, Murathan Kısal ( Semih Çelik, Mesut Akman, Turgay Doğan, Çağlar Aksoylu)


Fenerbahçe: Cupkovic, Halil İbrahim Kurt, Ter Maat, Klinkenberg, Emre Batur, Ulaş Kıyak (Caner Dengin, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın, Oğuzhan Karasu)

Setler: 25-15, 16-25, 21-25, 25-19, 15-11

Süre: 124 dakika (28, 24, 29, 25, 18 )

Voleybol Efeler Ligi 6. hafta mücadelesinde Tokat Belediyesi Plevne, sahasında Fenerbahçe'yi 3-2 yendi. Ali Yücel,Semih Çelik,Fenerbahçe
18 Kasım 2018 Pazar 18:24



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