Salon: Arhavi
Hakemler: İsmail Yıldırım
, Gürhan Gül
Arhavi Belediyespor: Danilov, Mustedanovic, Murat Palavar, Mustafa Ramazanoğlu, Iereshchenko, Fatih Eren
Uğur ( Mehmet Özbek
, Hamdi Erkan, Alper Özdemir
, Caner Özturna) Ziraat Bankası
: Ghaemi, Koray Şahin
, Finger, Enes Atlı, Vahit Emre Savaş
, Jovovic ( Volkan Döne
, Selim Demir
, Oğuzhan Doğruluk, Ümit Demir, Kazemi, Fırat Ezel Filiz)
Setler: 21-25, 25-22, 25-17, 25-21
Süre: 110 dakika (27, 30, 25, 28)
Voleybol Efeler Ligi 6. hafta müsabakasında Arhavi Belediyespor, konuk ettiği Ziraat Bankası'nı 3-1 yendi.
İsmail Yıldırım,Mehmet Özbek,Ziraat Bankası
18 Kasım 2018 Pazar 18:49