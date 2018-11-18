18 Kasım 2018, 18:49
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Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Salon: ArhaviHakemler: İsmail Yıldırım, Gürhan GülArhavi Belediyespor: Danilov, Mustedanovic, Murat Palavar, Mustafa Ramazanoğlu, Iereshchenko, Fatih Eren Uğur (Mehmet Özbek, Hamdi Erkan, Alper Özdemir, Caner Özturna)Ziraat Bankası: Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Enes Atlı, Vahit Emre Savaş,...

Salon: Arhavi

Hakemler: İsmail Yıldırım, Gürhan Gül

Arhavi Belediyespor: Danilov, Mustedanovic, Murat Palavar, Mustafa Ramazanoğlu, Iereshchenko, Fatih Eren Uğur ( Mehmet Özbek, Hamdi Erkan, Alper Özdemir, Caner Özturna)

Ziraat Bankası: Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Enes Atlı, Vahit Emre Savaş, Jovovic ( Volkan Döne, Selim Demir, Oğuzhan Doğruluk, Ümit Demir, Kazemi, Fırat Ezel Filiz)

Setler: 21-25, 25-22, 25-17, 25-21

Süre: 110 dakika (27, 30, 25, 28)

Voleybol Efeler Ligi 6. hafta müsabakasında Arhavi Belediyespor, konuk ettiği Ziraat Bankası'nı 3-1 yendi. İsmail Yıldırım,Mehmet Özbek,Ziraat Bankası
18 Kasım 2018 Pazar 18:49



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