23 Kasım 2018, 19:31
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Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Salon: Kula Hakemler: Zafer Özmen, Ahmet ÇenesizJeopark Kula Belediyespor: Jekic, Ertuğrul Gazi Metin, Demirhan Durul, Emir Boran Gökçınar, Bünyamin Aslan, Selim Yıldırımİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Gökhan Gökgöz, Özkan Hayırlı, Murat Yenipazar, Kadir Cin, Serhat Coşkun, İbrahim Emet...

Salon: Kula


Hakemler: Zafer Özmen, Ahmet Çenesiz

Jeopark Kula Belediyespor: Jekic, Ertuğrul Gazi Metin, Demirhan Durul, Emir Boran Gökçınar, Bünyamin Aslan, Selim Yıldırım

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Gökhan Gökgöz, Özkan Hayırlı, Murat Yenipazar, Kadir Cin, Serhat Coşkun, İbrahim Emet (Erdem Sonat)

Setler: 10-25, 14-25, 15-25


Süre: 60 dakika (19, 20, 21)


Voleybolda Efeler Ligi'nin 7. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Selim,Kula
23 Kasım 2018 Cuma 19:31



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