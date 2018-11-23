Voleybol: Efeler Ligi

Salon: Kula
Hakemler: Zafer Özmen, Ahmet Çenesiz
Jeopark Kula Belediyespor: Jekic, Ertuğrul Gazi
Metin, Demirhan Durul, Emir Boran Gökçınar, Bünyamin Aslan, Selim
Yıldırım İstanbul Büyükşehir Belediyespor
: Gökhan Gökgöz
, Özkan Hayırlı, Murat Yenipazar
, Kadir Cin, Serhat Coşkun
, İbrahim Emet
(Erdem Sonat)
Setler: 10-25, 14-25, 15-25
Süre: 60 dakika (19, 20, 21)
Voleybolda Efeler Ligi'nin 7. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor
, deplasmanda Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Selim,Kula