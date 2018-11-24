24 Kasım 2018, 14:45
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Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: İlhami Şenyurt, Esat DanziliGalatasaray: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Melih Sıratca, Doğukan Ulu, Venno (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök, Özgür Türkmen, Muzaffer Yönet)Tokat Belediye Plevne: Grzegorz, Turgay Doğan, İbrahim Akşeker, Okello, Bahov,...

Salon: Burhan Felek

Hakemler: İlhami Şenyurt, Esat Danzili

Galatasaray: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Melih Sıratca, Doğukan Ulu, Venno (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök, Özgür Türkmen, Muzaffer Yönet)

Tokat Belediye Plevne: Grzegorz, Turgay Doğan, İbrahim Akşeker, Okello, Bahov, Murathan Kısal ( Semih Çelik, Fatih Ürün, Bedirhan Bülbül, Mert Tetik, Julius, Çağlar Aksoylu)

Setler: 25-17, 26-24, 25-13

Süre : 78 dakika (24, 31, 23)

Voleybol Efeler Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi. Yasin Aydın,Şenyurt,Tokat
24 Kasım 2018 Cumartesi 14:45



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