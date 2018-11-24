Salon: Burhan Felek
Hakemler: İlhami Şenyurt
, Esat Danzili Galatasaray
: Yasin Aydın
, Duff, Selçuk Keskin
, Melih Sıratca, Doğukan Ulu, Venno (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök
, Özgür Türkmen
, Muzaffer Yönet) Tokat
Belediye Plevne: Grzegorz, Turgay Doğan, İbrahim Akşeker, Okello, Bahov, Murathan Kısal ( Semih Çelik
, Fatih
Ürün, Bedirhan Bülbül, Mert Tetik, Julius, Çağlar Aksoylu)
Setler: 25-17, 26-24, 25-13
Süre : 78 dakika (24, 31, 23)
Voleybol Efeler Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.
Yasin Aydın,Şenyurt,Tokat
24 Kasım 2018 Cumartesi 14:45