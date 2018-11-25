25 Kasım 2018, 17:38
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Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Salon: Veysel EroğluHakemler: Erdal Akıncı, Yasin Okumuşİkbal Afyon Belediye Yüntaş: Gökhan Çatal, Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Klapwijk, Smith, Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Fatih Cihan, Nazım Berk Özbek, Mehmet Hacıoğlu, Caner Çiçekoğlu, Tunç Ayhan)Ziraat Bankası:...

Salon: Veysel Eroğlu

Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Okumuş

İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Gökhan Çatal, Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Klapwijk, Smith, Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Fatih Cihan, Nazım Berk Özbek, Mehmet Hacıoğlu, Caner Çiçekoğlu, Tunç Ayhan)

Ziraat Bankası: Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Enes Atlı, Emre Vahit Savaş, Jovovic (Volkan Done, Ümit Demir, Oğuzhan Doğruluk, Selim Demir, Yunus Emre Tayaz)

Setler: 21-25, 18-25, 31-29, 14-25

Süre: 117 (26, 30, 39, 22)


Voleybol Efeler Ligi'nin 7. hafta maçında Ziraat Bankası, deplasmanda İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi. Ziraat Bankası,Afyonkarahisar
25 Kasım 2018 Pazar 17:38



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