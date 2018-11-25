Salon: Veysel Eroğlu
Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Okumuş
İkbal Afyon
Belediye Yüntaş: Gökhan Çatal, Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Klapwijk, Smith, Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Fatih
Cihan, Nazım Berk Özbek, Mehmet Hacıoğlu
, Caner Çiçekoğlu, Tunç Ayhan) Ziraat Bankası
: Ghaemi, Koray Şahin
, Finger, Enes Atlı, Emre Vahit Savaş, Jovovic (Volkan Done, Ümit Demir, Oğuzhan Doğruluk, Selim Demir
, Yunus Emre Tayaz)
Setler: 21-25, 18-25, 31-29, 14-25
Süre: 117 (26, 30, 39, 22)
Voleybol Efeler Ligi'nin 7. hafta maçında Ziraat Bankası, deplasmanda İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi.
Ziraat Bankası,Afyonkarahisar
25 Kasım 2018 Pazar 17:38