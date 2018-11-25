Salon: İnegöl
Hakemler: Sadettin Deneri, Ali Bağde İnegöl Belediyespor
: Hüseyin Koç
, Marshall
, Cansın Çınar
, Kemal Kıvanç Elgaz, Cacic, Cüneyt Dağcı (Burak Hazırol, Berkay
Bayraktar, Berkan Bozan, Efe Er) Arkas Spor
: Radke, Taht, Mustafa Koç, Adis, Yiğit Gülmezoğlu
, Matic ( Burak Mert
, Paulo, Muhammet Kaya
)
Setler: 20-25, 25-18, 29-27, 17-25, 15-13
Süre: 136 dakika (26, 26, 35, 23, 26 )
Voleybol Efeler Ligi'nin 7. haftasında İnegöl Belediyespor, sahasında Arkas Spor'u 3-2 mağlup etti.
Burak Mert,Arkas Spor,İnegöl Belediyespor,İnegöl
25 Kasım 2018 Pazar 19:34