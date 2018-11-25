25 Kasım 2018, 19:34
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Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Salon: İnegöl Hakemler: Sadettin Deneri, Ali Bağde İnegöl Belediyespor: Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Çınar, Kemal Kıvanç Elgaz, Cacic, Cüneyt Dağcı (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Berkan Bozan, Efe Er) Arkas Spor: Radke, Taht, Mustafa Koç, Adis, Yiğit Gülmezoğlu, Matic (Burak Mert,...

Salon: İnegöl


Hakemler: Sadettin Deneri, Ali Bağde


İnegöl Belediyespor: Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Çınar, Kemal Kıvanç Elgaz, Cacic, Cüneyt Dağcı (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Berkan Bozan, Efe Er)


Arkas Spor: Radke, Taht, Mustafa Koç, Adis, Yiğit Gülmezoğlu, Matic ( Burak Mert, Paulo, Muhammet Kaya)


Setler: 20-25, 25-18, 29-27, 17-25, 15-13


Süre: 136 dakika (26, 26, 35, 23, 26 )

Voleybol Efeler Ligi'nin 7. haftasında İnegöl Belediyespor, sahasında Arkas Spor'u 3-2 mağlup etti. Burak Mert,Arkas Spor,İnegöl Belediyespor,İnegöl
25 Kasım 2018 Pazar 19:34



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