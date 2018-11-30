Salon: Ali Yücel
Hakemler: İsmail Yıldırım
, Ali Erdal Tezer Tokat
Belediye Plevne: Grzegorz, Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker ( Semih Çelik
, Mert Tetik) İnegöl Belediyespor
: Marshall
, Cansın Çınar
, Kemal Kıvanç Elgaz, Cacic, Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç
(Burak Hazırol, Berkay
Bayraktar, Berkan Bozan, Cansın Hacıbekiroğlu)
Setler: 25-22, 25-16, 24-26, 25-23
Süre: 120 dakika (30, 24, 35, 31)
Voleybol Efeler Ligi'nde 8. haftanın ilk maçında Tokat Belediye Plevne, sahasında İnegöl Belediyespor'u 3-1 yendi.
İsmail Yıldırım,Semih Çelik,İnegöl Belediyespor