02 Aralık 2018, 16:11
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Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, Erhan AlparslanMaliye Piyango: Osman Cagat Durmaz, Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Kolev)İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Ekrem Can Çiçekoğlu, Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Klapwijk, Smith,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Erhan Alparslan

Maliye Piyango: Osman Cagat Durmaz, Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Kolev)

İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Ekrem Can Çiçekoğlu, Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Klapwijk, Smith, Burak Hascan (Çağatay Durmuş, Beytullah Hatipoğlu, Fatih Cihan, Gökhan Çatal, Tunç Ayhan, Mehmet Hacıoğlu)

Setler: 25-22, 25-17, 25-20

Süre: 80 dakika (26, 28, 26)

Voleybol Efeler Ligi'nin 8. haftasında Maliye Piyango, İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 mağlup etti. voleybol,Türkiye Voleybol Federasyonu,Afyonkarahisar
02 Aralık 2018 Pazar 16:11



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