Salon: Hidayet Türkoğlu
Hakemler: Yavuz Akdemir, Metin Korkut İstanbul Büyükşehir Belediyespor
: Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz
, İbrahim Emet
, Murat Yenipazar
( Nuri Şahin
, Caner Pekşen, Erdem Sonat)
Halkbank: Burutay Subaşı
, Samet Güneş
, Luburic, Sket, Hakkı Çapkınoğlu
, Baranowicz (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Abdullah Çam, Quesque)
Setler: 26-24, 22-25, 20-25, 23-25
Süre: 125 dakika (36, 30, 29, 30)
Voleybol Efeler Ligi 8. haftasında Halkbank, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor
'u 3-1 yendi.
Emet,Gökhan Gökgöz,Nuri Şahin
02 Aralık 2018 Pazar 16:56