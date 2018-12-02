02 Aralık 2018, 16:56
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Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Salon: Hidayet TürkoğluHakemler: Yavuz Akdemir, Metin Korkutİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Murat Yenipazar (Nuri Şahin, Caner Pekşen, Erdem Sonat)Halkbank: Burutay Subaşı, Samet Güneş, Luburic, Sket, Hakkı...

Salon: Hidayet Türkoğlu

Hakemler: Yavuz Akdemir, Metin Korkut

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Murat Yenipazar ( Nuri Şahin, Caner Pekşen, Erdem Sonat)

Halkbank: Burutay Subaşı, Samet Güneş, Luburic, Sket, Hakkı Çapkınoğlu, Baranowicz (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Abdullah Çam, Quesque)

Setler: 26-24, 22-25, 20-25, 23-25

Süre: 125 dakika (36, 30, 29, 30)

Voleybol Efeler Ligi 8. haftasında Halkbank, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi. Emet,Gökhan Gökgöz,Nuri Şahin
02 Aralık 2018 Pazar 16:56



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