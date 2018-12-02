Salon: Atatürk
Voleybol Vestel
Venus Spor Kompleksi
Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Fikret Fidan Arkas Spor
: Yiğit Gülmezoğlu
, Hasan Sıkar, Radke, Taht, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija ( Burak Mert
, Muhammet Kaya
)
Jeopark Kula
Belediyespor: Bünyamin Aslan, Rahmi Çağlar Aksoy, Vladimir Jekic, Ertuğrul Gazi
Metin, Demirhan Durul, Selim
Yıldırım (Emir Boran Gökçınar)
Setler: 25-13, 25-19, 25-18
Süre: 73 dakika (20, 29, 24)
Voleybol Efeler Ligi 8. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Burak Mert,Muhammet Kaya,Kula,voleybol
02 Aralık 2018 Pazar 17:36