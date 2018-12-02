02 Aralık 2018, 17:36
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Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor KompleksiHakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Fikret FidanArkas Spor: Yiğit Gülmezoğlu, Hasan Sıkar, Radke, Taht, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija (Burak Mert, Muhammet Kaya)Jeopark Kula Belediyespor: Bünyamin Aslan, Rahmi Çağlar Aksoy, Vladimir Jekic, Ertuğrul...

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Fikret Fidan

Arkas Spor: Yiğit Gülmezoğlu, Hasan Sıkar, Radke, Taht, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija ( Burak Mert, Muhammet Kaya)

Jeopark Kula Belediyespor: Bünyamin Aslan, Rahmi Çağlar Aksoy, Vladimir Jekic, Ertuğrul Gazi Metin, Demirhan Durul, Selim Yıldırım (Emir Boran Gökçınar)

Setler: 25-13, 25-19, 25-18

Süre: 73 dakika (20, 29, 24)

Voleybol Efeler Ligi 8. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Burak Mert,Muhammet Kaya,Kula,voleybol
02 Aralık 2018 Pazar 17:36



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