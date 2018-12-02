Salon: Arhavi
Hakemler: Özcan Çağrı Sarıkaya
, Fatih
Yayla
Arhavi Belediyespor: Mustafa Ramazanoğlu, Mustedanovic, Danilov, Iereshchenko, Fatih Eren
Uğur, Murat Palavar, ( Mehmet Özbek
, Hamdi Erkan) Galatasaray
: Yasin Aydın
, Duff, Selçuk Keskin
, Melih Sıratca, Doğukan Ulu, Venno (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Gergye, Özgür Türkmen
, Muzaffer Yönet)
Setler: 23-25, 25-19, 22-25, 23-25
Süre: 131 dakika (32, 32, 34, 33)
ARTVİN (AA) - Voleybol Efeler Ligi 8. hafta müsabakasında Galatasaray, deplasmanda Arhavi Belediyespor'u 3-1 yendi.
Fatih,Sarıkaya,Mehmet Özbek
02 Aralık 2018 Pazar 17:38