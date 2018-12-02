Salon: TVF
Başkent
Hakemler: Zeki Bocutcu, Pelenk Meryem
Tekol Ziraat Bankası
: Ghaemi, Koray Şahin
, Finger, Enes Atlı, Vahit Emre Savaş
, Jovovic ( Volkan Döne
, Kemal Kayhan
, Selim Demir
, Fırat Ezel Filiz, Kazemi) Fenerbahçe
: Oğulcan Yatgın, Klinkenberg, Halil İbrahim Kurt
, Ter Maat, Cupkovic, Emre Batur
(Caner Dengin, İzzet Ünver, Ulaş Kıyak, Oğuzhan Karasu
)
Setler: 25-16, 25-21, 21-25, 25-23
Süre: 119 dakika (26, 31, 29, 33)
Voleybol Efeler Ligi'nde Ziraat Bankası, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.
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02 Aralık 2018 Pazar 19:27