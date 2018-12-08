Salon: TVF
Başkent
Hakemler: Tuncay Kandemir, Erkan Sarı
Jeopark Kula
Belediyespor: Bünyamin Aslan, Rahmi Çağlar Aksoy, Selim
Yıldırım, Ertuğrul Gazi
Metin, Demirhan Durul, Jekic (Emir Boran Gökçınar) Tokat
Belediye Plevne: Grzegorz, Turgay Doğan, Halil İbrahim Akşeker, Daudi, Bahov, Murathan Kısal ( Semih Çelik
, Mesut Akman, Mert Tetik, Bedirhan Bülbül, Fatih
Ürün, Yiğit Onaylı, Çağlar Aksoylu)
Setler: 17-25, 23-25, 19-25
Süre: 71 dakika (22, 25, 24)
Voleybol Efeler Ligi'nde Tokat Belediye Plevne, Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
voleybol,Türkiye Voleybol Federasyonu
08 Aralık 2018 Cumartesi 16:36