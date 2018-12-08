08 Aralık 2018, 16:36
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Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Tuncay Kandemir, Erkan SarıJeopark Kula Belediyespor: Bünyamin Aslan, Rahmi Çağlar Aksoy, Selim Yıldırım, Ertuğrul Gazi Metin, Demirhan Durul, Jekic (Emir Boran Gökçınar)Tokat Belediye Plevne: Grzegorz, Turgay Doğan, Halil İbrahim Akşeker, Daudi, Bahov, Murathan...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Tuncay Kandemir, Erkan Sarı

Jeopark Kula Belediyespor: Bünyamin Aslan, Rahmi Çağlar Aksoy, Selim Yıldırım, Ertuğrul Gazi Metin, Demirhan Durul, Jekic (Emir Boran Gökçınar)

Tokat Belediye Plevne: Grzegorz, Turgay Doğan, Halil İbrahim Akşeker, Daudi, Bahov, Murathan Kısal ( Semih Çelik, Mesut Akman, Mert Tetik, Bedirhan Bülbül, Fatih Ürün, Yiğit Onaylı, Çağlar Aksoylu)

Setler: 17-25, 23-25, 19-25

Süre: 71 dakika (22, 25, 24)

Voleybol Efeler Ligi'nde Tokat Belediye Plevne, Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. voleybol,Türkiye Voleybol Federasyonu
08 Aralık 2018 Cumartesi 16:36



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