08 Aralık 2018, 20:45
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Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Salon: Veysel EroğluHakemler: İsmail Yıldırım, Arzu Emiroğluİkbal Afyon Belediye Yüntaş: Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Klapwijk, Smith, Burak Hascan, Caner Çiçekoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Mehmet Hacıoğlu, Gökhan Çatal, Fatih Cihan, Tunç Ayhan)Fenerbahçe: Ulaş Kıyak,...

Salon: Veysel Eroğlu

Hakemler: İsmail Yıldırım, Arzu Emiroğlu

İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Klapwijk, Smith, Burak Hascan, Caner Çiçekoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Mehmet Hacıoğlu, Gökhan Çatal, Fatih Cihan, Tunç Ayhan)

Fenerbahçe: Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat, İzzet Ünver, Hali İbrahim Kurt (Caner Dengin, Oğulcan Yatgın, Oğuzhan Karasu)

Setler: 18-25, 25-17, 29-31, 16-25

Süre: 118 dakika (27, 29, 37, 25)

Voleybol Efeler Ligi'nin dokuzuncu hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi. Afyonkarahisar,İsmail Yıldırım
08 Aralık 2018 Cumartesi 20:45



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