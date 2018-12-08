Salon: Veysel Eroğlu
Hakemler: İsmail Yıldırım
, Arzu Emiroğlu
İkbal Afyon
Belediye Yüntaş: Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Klapwijk, Smith, Burak Hascan, Caner Çiçekoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Mehmet Hacıoğlu
, Gökhan Çatal, Fatih
Cihan, Tunç Ayhan) Fenerbahçe
: Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur
, Ter Maat, İzzet Ünver, Hali İbrahim Kurt
(Caner Dengin, Oğulcan Yatgın, Oğuzhan Karasu
)
Setler: 18-25, 25-17, 29-31, 16-25
Süre: 118 dakika (27, 29, 37, 25)
Voleybol Efeler Ligi'nin dokuzuncu hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi.
Afyonkarahisar,İsmail Yıldırım
08 Aralık 2018 Cumartesi 20:45