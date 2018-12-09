Salon: TVF
Başkent
Hakemler: İlhami Şenyurt
, Meryem
Tekol Pelenk
Halkbank: Hakkı Çapkınoğlu
, Baranowicz, Burutay Subaşı
, Faik Samet Güneş
, Luburic, Sket (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Efe Bayram
, Abdullah Çam, Furkan Aydın
) Arkas Spor
: Yiğit Gülmezoğlu
, Mustafa Koç, Lagumdzija, Taht, Mert Matic, Radke ( Burak Mert
, Caner Ergül, Bravo, Burak Çevik, Muhammet Kaya
)
Setler: 25-20, 32-30, 25-18
Süre: 92 dakika (28, 38, 26)
Voleybol Efeler Ligi'nin 9. haftasında Halkbank, Arkas Spor'u 3-0 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu,Aydın,Arkas Spor
09 Aralık 2018 Pazar 16:18