09 Aralık 2018, 16:18
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Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: İlhami Şenyurt, Meryem Tekol PelenkHalkbank: Hakkı Çapkınoğlu, Baranowicz, Burutay Subaşı, Faik Samet Güneş, Luburic, Sket (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Efe Bayram, Abdullah Çam, Furkan Aydın)Arkas Spor: Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Lagumdzija, Taht,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İlhami Şenyurt, Meryem Tekol Pelenk

Halkbank: Hakkı Çapkınoğlu, Baranowicz, Burutay Subaşı, Faik Samet Güneş, Luburic, Sket (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Efe Bayram, Abdullah Çam, Furkan Aydın)

Arkas Spor: Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Lagumdzija, Taht, Mert Matic, Radke ( Burak Mert, Caner Ergül, Bravo, Burak Çevik, Muhammet Kaya)

Setler: 25-20, 32-30, 25-18

Süre: 92 dakika (28, 38, 26)

Voleybol Efeler Ligi'nin 9. haftasında Halkbank, Arkas Spor'u 3-0 mağlup etti. Türkiye Voleybol Federasyonu,Aydın,Arkas Spor
09 Aralık 2018 Pazar 16:18



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