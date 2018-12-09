09 Aralık 2018, 17:54
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Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Ozan Sarıkaya, Seçkin YenerGalatasaray: Doğukan Ulu, Venno, Gergye, Duff, Selçuk Keskin, Yasin Aydın (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök, Melih Sıratca, Muzaffer Yönet, Ufuk Minici)Ziraat Bankası: Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Enes Atlı, Emre Savaş,...

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Seçkin Yener

Galatasaray: Doğukan Ulu, Venno, Gergye, Duff, Selçuk Keskin, Yasin Aydın (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök, Melih Sıratca, Muzaffer Yönet, Ufuk Minici)

Ziraat Bankası: Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Enes Atlı, Emre Savaş, Jovovic ( Volkan Döne, Selim Demir, Kemal Kayhan, Oğuzhan Doğruluk)

Setler: 17-25, 17-25, 25-19, 25-23, 17-19

Süre: 140 dakika (24, 23, 28, 32, 33)

Voleybol Efeler Ligi'nin 9. haftasında Ziraat Bankası, deplasmanda Galatasaray'ı 3-2 yendi.
09 Aralık 2018 Pazar 17:54



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