Salon: Burhan Felek
Voleybol
Hakemler: Ozan Sarıkaya
, Seçkin Yener Galatasaray
: Doğukan Ulu, Venno, Gergye, Duff, Selçuk Keskin
, Yasin Aydın
(Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök
, Melih Sıratca, Muzaffer Yönet, Ufuk Minici) Ziraat Bankası
: Ghaemi, Koray Şahin
, Finger, Enes Atlı, Emre Savaş
, Jovovic ( Volkan Döne
, Selim Demir
, Kemal Kayhan
, Oğuzhan Doğruluk)
Setler: 17-25, 17-25, 25-19, 25-23, 17-19
Süre: 140 dakika (24, 23, 28, 32, 33)
Voleybol Efeler Ligi'nin 9. haftasında Ziraat Bankası, deplasmanda Galatasaray'ı 3-2 yendi.
09 Aralık 2018 Pazar 17:54