09 Aralık 2018, 19:36
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Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Nurper Özbar, Ayşim ErginayMaliye Piyango: Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel, Osman Çağatay Durmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Ali Berke Sağır)İstanbul Büyükşehir Belediyespor: İbrahim Emet, Murat Yenipazar, Baturalp Güngör, Özkan...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Nurper Özbar, Ayşim Erginay

Maliye Piyango: Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel, Osman Çağatay Durmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Ali Berke Sağır)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: İbrahim Emet, Murat Yenipazar, Baturalp Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz ( Nuri Şahin, Kadir Cin, Serhat Coşkun)

Setler: 25-21, 25-17, 25-20

Süre: 83 dakika (28, 25, 30)

Voleybol Efeler Ligi'nde Maliye Piyango, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. voleybol,Türkiye Voleybol Federasyonu
09 Aralık 2018 Pazar 19:36



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