Salon: TVF
Başkent
Hakemler: Nurper Özbar, Ayşim Erginay Maliye
Piyango: Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel
, Osman Çağatay
Durmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Ali Berke Sağır) İstanbul Büyükşehir Belediyespor
: İbrahim Emet
, Murat Yenipazar
, Baturalp Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz
( Nuri Şahin
, Kadir Cin, Serhat Coşkun
)
Setler: 25-21, 25-17, 25-20
Süre: 83 dakika (28, 25, 30)
Voleybol Efeler Ligi'nde Maliye Piyango, İstanbul Büyükşehir Belediyespor
'u 3-0 mağlup etti.
voleybol,Türkiye Voleybol Federasyonu
09 Aralık 2018 Pazar 19:36