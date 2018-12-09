Salon: İnegöl
Hakemler: Yavuz Akdemir, Yasin Okumuş İnegöl Belediyespor
: Hüseyin Koç
, Marshall
, Cansın Hacıbekiroğlu, Kemal Kıvanç Elgaz, Cacic, Cüneyt Dağcı (Burak Hazırol, Berkay
Bayraktar, Berkan Bozan, Efe Er, Berkant Hazırcı) Arhavi
Belediyespor: Murat Palavar, Mustafa Ramazanoğlu, Iereshchenko, Fatih Eren
Uğur, Roman, Armi ( Mehmet Özbek
, Caner Özturna, Alper Özdemir
, Hamdi Erkan, Murat Karakaya
)
Setler: 26-24, 25-23, 21-25, 25-22
Süre: 122 dakika (34, 30, 31, 27)
Voleybol Efeler Ligi'nin 9. haftasında İnegöl Belediyespor, sahasında Arhavi Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Arhavi,İnegöl Belediyespor,İnegöl
09 Aralık 2018 Pazar 19:39