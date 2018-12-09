09 Aralık 2018, 19:39
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Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Salon: İnegöl Hakemler: Yavuz Akdemir, Yasin Okumuş İnegöl Belediyespor: Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Kemal Kıvanç Elgaz, Cacic, Cüneyt Dağcı (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Berkan Bozan, Efe Er, Berkant Hazırcı) Arhavi Belediyespor: Murat Palavar, Mustafa...

Salon: İnegöl


Hakemler: Yavuz Akdemir, Yasin Okumuş


İnegöl Belediyespor: Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Kemal Kıvanç Elgaz, Cacic, Cüneyt Dağcı (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Berkan Bozan, Efe Er, Berkant Hazırcı)


Arhavi Belediyespor: Murat Palavar, Mustafa Ramazanoğlu, Iereshchenko, Fatih Eren Uğur, Roman, Armi ( Mehmet Özbek, Caner Özturna, Alper Özdemir, Hamdi Erkan, Murat Karakaya)


Setler: 26-24, 25-23, 21-25, 25-22


Süre: 122 dakika (34, 30, 31, 27)

Voleybol Efeler Ligi'nin 9. haftasında İnegöl Belediyespor, sahasında Arhavi Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Arhavi,İnegöl Belediyespor,İnegöl
09 Aralık 2018 Pazar 19:39



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