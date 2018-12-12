12 Aralık 2018, 19:59
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Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Salon: Ali Yücel Hakemler: Sadettin Deneri, Hüseyin KamberTokat Belediye Plevne: Grzegorz, Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker (Semih Çelik, Çağlar Aksoy) Halkbank: Hakkı Çapkınoğlu, Baranowicz, Burutay Subaşı, Faik Samet Güneş, Luburic, Sket (Hasan Yeşilbudak,...

Salon: Ali Yücel


Hakemler: Sadettin Deneri, Hüseyin Kamber

Tokat Belediye Plevne: Grzegorz, Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker ( Semih Çelik, Çağlar Aksoy)


Halkbank: Hakkı Çapkınoğlu, Baranowicz, Burutay Subaşı, Faik Samet Güneş, Luburic, Sket (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Vefa Yılmaz, Abdullah Çam)

Setler: 20-25, 26-24, 25-23, 25-20

Süre: 101 dakika (23, 27, 26, 25)

Voleybol Efeler Ligi'nin 10. haftasında Tokat Belediye Plevne, sahasında Halkbank'ı 3-1 yendi. Ali Yücel,voleybol,Semih Çelik
12 Aralık 2018 Çarşamba 19:59



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