Salon: Ali Yücel
Hakemler: Sadettin Deneri, Hüseyin Kamber Tokat
Belediye Plevne: Grzegorz, Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker ( Semih Çelik
, Çağlar Aksoy)
Halkbank: Hakkı Çapkınoğlu
, Baranowicz, Burutay Subaşı
, Faik Samet Güneş
, Luburic, Sket (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Vefa Yılmaz, Abdullah Çam)
Setler: 20-25, 26-24, 25-23, 25-20
Süre: 101 dakika (23, 27, 26, 25)
Voleybol Efeler Ligi'nin 10. haftasında Tokat Belediye Plevne, sahasında Halkbank'ı 3-1 yendi.
Ali Yücel,voleybol,Semih Çelik
12 Aralık 2018 Çarşamba 19:59