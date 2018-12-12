Salon: Hidayet Türkoğlu
Hakemler: Bülent Bozkurt
, Caner Çıldır İstanbul Büyükşehir Belediyespor
: Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz
, İbrahim Emet
, Murat Yenipazar
( Nuri Şahin
, Caner Pekşen)
İkbal Afyon
Belediye Yüntaş: Caner Çiçekoğlu, Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Klapwijk, Smith, Fatih
Cihan (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Tunç Ayhan, Gökhan Çatal, Berk Özbek)
Setler: 25-18, 25-18, 23-25, 25-23
Süre: 113 dakika (25, 27, 28, 33)
Voleybol Efeler Ligi'nin 10. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor
, sahasında İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi.
Bülent Bozkurt,Nuri Şahin,Afyonkarahisar
12 Aralık 2018 Çarşamba 20:08