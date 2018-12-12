12 Aralık 2018, 20:08
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Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Salon: Hidayet TürkoğluHakemler: Bülent Bozkurt, Caner Çıldırİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Murat Yenipazar (Nuri Şahin, Caner Pekşen)İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Caner Çiçekoğlu, Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Klapwijk,...

Salon: Hidayet Türkoğlu

Hakemler: Bülent Bozkurt, Caner Çıldır

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Murat Yenipazar ( Nuri Şahin, Caner Pekşen)

İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Caner Çiçekoğlu, Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Klapwijk, Smith, Fatih Cihan (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Tunç Ayhan, Gökhan Çatal, Berk Özbek)

Setler: 25-18, 25-18, 23-25, 25-23

Süre: 113 dakika (25, 27, 28, 33)

Voleybol Efeler Ligi'nin 10. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahasında İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi. Bülent Bozkurt,Nuri Şahin,Afyonkarahisar
12 Aralık 2018 Çarşamba 20:08



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