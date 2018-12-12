Salon: Atatürk
Voleybol Vestel
Venus Spor Kompleksi
Hakemler: Erdal Akıncı, Cihat Küçükboyacı Arkas Spor
: Radke, Yiğit Gülmezoğlu
, Mustafa Koç, Lagumdzija, Taht, Mert Matic ( Burak Mert
, Bravo) Maliye
Piyango: Bruno, Sercan Yüksel Bidak, Ali Berke Sağır, Halil İbrahim Yücel
, Çağatay Durmaz, Seganov (Murat Tokgöz, Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Kolev, Ali Deniz Yılmaz
)
Setler: 25-17, 23-25, 25-21, 25-22
Süre: 111 dakika (27, 28, 27, 29)
Voleybol Efeler Ligi 10. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, Maliye Piyango'yu 3-1 yendi.
Burak Mert,Maliye,voleybol
12 Aralık 2018 Çarşamba 20:20