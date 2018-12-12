12 Aralık 2018, 20:20
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Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor KompleksiHakemler: Erdal Akıncı, Cihat KüçükboyacıArkas Spor: Radke, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Lagumdzija, Taht, Mert Matic (Burak Mert, Bravo)Maliye Piyango: Bruno, Sercan Yüksel Bidak, Ali Berke Sağır, Halil İbrahim Yücel, Çağatay Durmaz,...

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Erdal Akıncı, Cihat Küçükboyacı

Arkas Spor: Radke, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Lagumdzija, Taht, Mert Matic ( Burak Mert, Bravo)

Maliye Piyango: Bruno, Sercan Yüksel Bidak, Ali Berke Sağır, Halil İbrahim Yücel, Çağatay Durmaz, Seganov (Murat Tokgöz, Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Kolev, Ali Deniz Yılmaz)

Setler: 25-17, 23-25, 25-21, 25-22

Süre: 111 dakika (27, 28, 27, 29)

Voleybol Efeler Ligi 10. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, Maliye Piyango'yu 3-1 yendi. Burak Mert,Maliye,voleybol
12 Aralık 2018 Çarşamba 20:20



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