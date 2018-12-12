Salon: TVF
Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Çetin Ok Ziraat Bankası
: Ghaemi, Kemal Kayhan
, Finger, Enes Atlı, Emre Savaş
, Jovovic ( Volkan Döne
, Selim Demir
, Ümit Demir, Oğuzhan Doğruluk, Koray Şahin
) İnegöl Belediyespor
: Marshall
, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic, Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç
(Burak Hazırol, Berkay
Bayraktar, Efe Er, Berkan Bozan)
Setler: 25-21, 25-21, 18-25, 16-25, 17-19
Süre: 140 dakika (30, 30, 24, 29, 27)
Voleybol Efeler Ligi'nin 10. haftasında İnegöl Belediyespor, deplasmanda Ziraat Bankası'nı 3-2 yendi.
Volkan Döne,Koray Şahin,İnegöl Belediyespor
12 Aralık 2018 Çarşamba 20:50