12 Aralık 2018, 20:50
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Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Çetin OkZiraat Bankası: Ghaemi, Kemal Kayhan, Finger, Enes Atlı, Emre Savaş, Jovovic (Volkan Döne, Selim Demir, Ümit Demir, Oğuzhan Doğruluk, Koray Şahin)İnegöl Belediyespor: Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic, Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Çetin Ok

Ziraat Bankası: Ghaemi, Kemal Kayhan, Finger, Enes Atlı, Emre Savaş, Jovovic ( Volkan Döne, Selim Demir, Ümit Demir, Oğuzhan Doğruluk, Koray Şahin)

İnegöl Belediyespor: Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic, Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Efe Er, Berkan Bozan)

Setler: 25-21, 25-21, 18-25, 16-25, 17-19

Süre: 140 dakika (30, 30, 24, 29, 27)

Voleybol Efeler Ligi'nin 10. haftasında İnegöl Belediyespor, deplasmanda Ziraat Bankası'nı 3-2 yendi. Volkan Döne,Koray Şahin,İnegöl Belediyespor
12 Aralık 2018 Çarşamba 20:50



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