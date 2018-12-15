15 Aralık 2018, 15:56
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Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, Zeki BocutcuHalkbank: Furkan Aydın, Baranowicz, Burutay Subaşı, Faik Samed Güneş, Luburic, Sket (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Quesque)Arhavi Belediyespor: Mustafa Ramazanoğlu, Iereschenko, Uğur Fatih Eren, Dan Rom, Mustedanovic, Murat...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Zeki Bocutcu

Halkbank: Furkan Aydın, Baranowicz, Burutay Subaşı, Faik Samed Güneş, Luburic, Sket (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Quesque)

Arhavi Belediyespor: Mustafa Ramazanoğlu, Iereschenko, Uğur Fatih Eren, Dan Rom, Mustedanovic, Murat Palavar ( Mehmet Özbek, Alper Özdemir, Hamdi Erkan, Orçun Ergun, Murat Karakaya)

Setler: 25-16, 25-21, 25-17

Süre: 80 dakika (24, 30, 26)

Voleybolda Efeler Ligi'nin 11. haftasında Halkbank, Arhavi Belediyespor'u 3-0 yendi. Aydın,Türkiye Voleybol Federasyonu,Arhavi
15 Aralık 2018 Cumartesi 15:56



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