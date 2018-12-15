Voleybol: Efeler Ligi

Salon: TVF
Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Zeki Bocutcu
Halkbank: Furkan Aydın
, Baranowicz, Burutay Subaşı
, Faik Samed Güneş, Luburic, Sket (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Quesque) Arhavi
Belediyespor: Mustafa Ramazanoğlu, Iereschenko, Uğur Fatih Eren
, Dan Rom, Mustedanovic, Murat Palavar ( Mehmet Özbek
, Alper Özdemir
, Hamdi Erkan, Orçun Ergun, Murat Karakaya
)
Setler: 25-16, 25-21, 25-17
Süre: 80 dakika (24, 30, 26)
Voleybolda Efeler Ligi'nin 11. haftasında Halkbank, Arhavi Belediyespor'u 3-0 yendi.
Aydın,Türkiye Voleybol Federasyonu,Arhavi
15 Aralık 2018 Cumartesi 15:56