Salon: Veysel Eroğlu
Hakemler: Yavuz Akdemir, Ebru Ayata
İkbal Afyon
Belediye Yüntaş: Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Klapwijk, Smith, Fatih
Cihan, Ekrem Caner Çiçekoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Burak Hascan, Tunç Ayhan, Mehmet Hacıoğlu
) Galatasaray
: Venno, Gergye, Duff, Selçuk Keskin
, Yasin Aydın
, Doğukan Ulu (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Melih Sıratça, Özgür Türkmen
, Emin Gök
, Ufuk Minici, Muzaffer Yönet)
Setler: 23-25, 25-19, 25-23, 25-23
Süre: 137 dakika (29, 35, 40, 33)
Voleybol Efeler Ligi'nin 11. hafta maçında İkbal Afyon Belediye Yüntaş, Galatasaray'ı 3-1 yendi.
Mehmet Hacıoğlu,Galatasaray,Afyonkarahisar
15 Aralık 2018 Cumartesi 20:10