Salon: Bursa
Cengiz Göllü
Hakemler: Tuncay Sevim, Erkan Cihan Türker
Jeopark Kula
Belediyespor: Ertuğrul Gazi
Metin, Harun Salif, Rahmi Çağlar Aksoy, Demirhan Durul, Bünyamin Aslan, Jekic (Selim Yıldırım
, Emir Boran Gökçınar) Ziraat Bankası
: Ghaemi, Kemal Kayhan
, Finger, Enes Atlı, Vahit Emre Savaş
, Selim Demir
( Volkan Döne
, Oğuzhan Doğruluk, Yunus Emre Tayaz, Saber Kazemi)
Setler: 21-25, 19-25, 18-25
Süre: 80 dakika (27, 28, 25)
Voleybol Efeler Ligi'nin 11. hafta maçında Ziraat Bankası, Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 yendi.
Bursa,Ziraat Bankası,Kula
16 Aralık 2018 Pazar 17:18