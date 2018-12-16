16 Aralık 2018, 17:18
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Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Salon: Bursa Cengiz GöllüHakemler: Tuncay Sevim, Erkan Cihan TürkerJeopark Kula Belediyespor: Ertuğrul Gazi Metin, Harun Salif, Rahmi Çağlar Aksoy, Demirhan Durul, Bünyamin Aslan, Jekic (Selim Yıldırım, Emir Boran Gökçınar)Ziraat Bankası: Ghaemi, Kemal Kayhan, Finger, Enes Atlı, Vahit Emre...

Salon: Bursa Cengiz Göllü

Hakemler: Tuncay Sevim, Erkan Cihan Türker

Jeopark Kula Belediyespor: Ertuğrul Gazi Metin, Harun Salif, Rahmi Çağlar Aksoy, Demirhan Durul, Bünyamin Aslan, Jekic (Selim Yıldırım, Emir Boran Gökçınar)

Ziraat Bankası: Ghaemi, Kemal Kayhan, Finger, Enes Atlı, Vahit Emre Savaş, Selim Demir ( Volkan Döne, Oğuzhan Doğruluk, Yunus Emre Tayaz, Saber Kazemi)

Setler: 21-25, 19-25, 18-25

Süre: 80 dakika (27, 28, 25)

Voleybol Efeler Ligi'nin 11. hafta maçında Ziraat Bankası, Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 yendi. Bursa,Ziraat Bankası,Kula
16 Aralık 2018 Pazar 17:18



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