16 Aralık 2018, 18:28
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Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, İbrahim ÜnalMaliye Piyango: Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel, Osman Çağatay Durmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Ali Berke Sağır,Tokat Belediye Plevne: Grzegorz, Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, İbrahim Ünal

Maliye Piyango: Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel, Osman Çağatay Durmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Ali Berke Sağır,

Tokat Belediye Plevne: Grzegorz, Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker ( Semih Çelik, Çağlar Aksoy,

Setler: 25-23, 25-22, 25-21

Süre: 82 dakika (24, 30, 28)

Voleybol Efeler Ligi'nin 11. hafta maçında Maliye Piyango, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.
16 Aralık 2018 Pazar 18:28



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