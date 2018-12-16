Salon: TVF
Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, İbrahim Ünal Maliye
Piyango: Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel
, Osman Çağatay
Durmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Ali Berke Sağır, Tokat
Belediye Plevne: Grzegorz, Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker ( Semih Çelik
, Çağlar Aksoy,
Setler: 25-23, 25-22, 25-21
Süre: 82 dakika (24, 30, 28)
Voleybol Efeler Ligi'nin 11. hafta maçında Maliye Piyango, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.
16 Aralık 2018 Pazar 18:28