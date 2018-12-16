Salon: İnegöl
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya
, Ali Bağde İnegöl Belediyespor
: Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic, Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç
, Marshall
, (Burak Hazırol, Berkay
Bayraktar, Berkan Bozan, Kemal Kıvanç Elgaz, Cansın Çınar
, Efe Er) Fenerbahçe
: Halil İbrahim Kurt
, Oğulcan Yatkın, Kevın, Emre Batur
, Wouter, Konstanti (Caner Dengin, Ulaş Kıyak, İzzet Ünver, Oğuzhan Karasu
)
Setler: 25-18, 26-28, 21-25, 18-25
Süre: 130 dakika (28, 39, 35, 28 )
Voleybol Efeler Ligi 11. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda İnegöl Belediyespor'u 3-1 yendi.
Marshall,Hüseyin Koç,Sarıkaya
16 Aralık 2018 Pazar 19:37