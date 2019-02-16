16 Şubat 2019, 16:12
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Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Salon: Hidayet TürkoğluHakemler: Caner Çıldır, Esat Danziliİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Caner Pekşen, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet (Nuri Şahin, Şükrü Aksoy, Berkan Eryüz, Kadir Cin)Jeopark Kula Belediyespor: Bünyamin Aslan, Çağlar Aksoy, Demirhan...

Salon: Hidayet Türkoğlu

Hakemler: Caner Çıldır, Esat Danzili

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Caner Pekşen, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet ( Nuri Şahin, Şükrü Aksoy, Berkan Eryüz, Kadir Cin)

Jeopark Kula Belediyespor: Bünyamin Aslan, Çağlar Aksoy, Demirhan Durul, Ertuğrul Metin, Jekic, Harun Salif (Selim Yıldırım, Hassanloo, Berkay Dağlar)

Setler: 25-16, 25-19, 25-22

Süre: 75 dakika (21, 25, 29)

Voleybol Efeler Ligi'nin 18. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Çıldır,Nuri Şahin,Kula
Kaynak: AA


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