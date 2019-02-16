16 Şubat 2019, 17:05
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Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Ozan Sarıkaya, Erkan SarıZiraat Bankası: Jovovic, Ghaemi, Vahit Emre Savaş, Finger, Fırat Ezel Filiz, Koray Şahin (Volkan Döne, Enes Atlı, Selim Demir, Umut Şahin, Yunus Emre Tayaz)İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Andric, Mehmet Hacıoğlu,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Erkan Sarı

Ziraat Bankası: Jovovic, Ghaemi, Vahit Emre Savaş, Finger, Fırat Ezel Filiz, Koray Şahin ( Volkan Döne, Enes Atlı, Selim Demir, Umut Şahin, Yunus Emre Tayaz)

İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Andric, Mehmet Hacıoğlu, Burak Hascan, Ekrem Caner Çiçekoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Nazım Berk Özbek, Kathbart, Tunç Ayhan)

Setler: 22-25, 25-22, 27-25, 25-23

Süre: 129 dakika (33, 29, 36, 31)

Voleybol Efeler Ligi'nin 18. haftasında Ziraat Bankası, İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi. Türkiye Voleybol Federasyonu,Volkan Döne,Afyon
Kaynak: AA


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