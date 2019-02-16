Salon: TVF
Başkent
Hakemler: Ozan Sarıkaya
, Erkan Sarı Ziraat Bankası
: Jovovic, Ghaemi, Vahit Emre Savaş
, Finger, Fırat
Ezel Filiz, Koray Şahin
( Volkan Döne
, Enes Atlı, Selim Demir
, Umut Şahin, Yunus Emre Tayaz)
İkbal Afyon
Belediye Yüntaş: Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Andric, Mehmet Hacıoğlu
, Burak Hascan, Ekrem Caner Çiçekoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Nazım Berk Özbek, Kathbart, Tunç Ayhan)
Setler: 22-25, 25-22, 27-25, 25-23
Süre: 129 dakika (33, 29, 36, 31)
Voleybol Efeler Ligi'nin 18. haftasında Ziraat Bankası, İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonu,Volkan Döne,Afyon
Kaynak: AA