16 Şubat 2019, 18:08
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Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor KompleksiHakemler: Yavuz Akdemir, Cahit KüçükboyacıArkas Spor: Radke, Taht, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Burak Mert, Muhammet Kaya)İnegöl Belediyespor: Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic, Cüneyt Dağcı, Hüseyin...

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Yavuz Akdemir, Cahit Küçükboyacı

Arkas Spor: Radke, Taht, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Burak Mert, Muhammet Kaya)

İnegöl Belediyespor: Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic, Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç (Berkay Bayraktar, Burak Hazırol, Berkan Bozan)

Setler: 25-22, 25-21, 28-26

Süre: 93 dakika (26, 31, 36)

Voleybol Efeler Ligi 18. hafta mücadelesinde Arkas Spor, İnegöl Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Kaynak: AA


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