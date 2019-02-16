Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi
Hakemler: Yavuz Akdemir, Cahit Küçükboyacı
Arkas Spor: Radke, Taht, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Burak Mert, Muhammet Kaya)
İnegöl Belediyespor: Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic, Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç (Berkay Bayraktar, Burak Hazırol, Berkan Bozan)
Setler: 25-22, 25-21, 28-26
Süre: 93 dakika (26, 31, 36)
Voleybol Efeler Ligi 18. hafta mücadelesinde Arkas Spor, İnegöl Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Kaynak: AA