19 Şubat 2019, 18:56
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Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Erhan Alparslan, Hatice Özmen YıldızJeopark Kula Belediyespor: Rahmi Çağlar Aksoy, Demirhan Durul, Ertuğrul Gazi Metin, Jekic, Ali Berkay Dağlar, Bünyamin Aslan (Selim Yıldırım, Hassanloo)Arkas Spor: Bravo, Hasan Sıkar, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erhan Alparslan, Hatice Özmen Yıldız

Jeopark Kula Belediyespor: Rahmi Çağlar Aksoy, Demirhan Durul, Ertuğrul Gazi Metin, Jekic, Ali Berkay Dağlar, Bünyamin Aslan (Selim Yıldırım, Hassanloo)

Arkas Spor: Bravo, Hasan Sıkar, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Radke ( Burak Mert, Caner Ergül, Muhammet Kaya, Burak Çevik)

Setler: 14-25, 12-25, 15-25

Süre: 63 dakika (20, 20, 23)

Voleybol Efeler Ligi'nin 19. haftasında Arkas Spor, Ankara'da oynanan maçta Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 yendi. Türkiye Voleybol Federasyonu,Arkas Spor,Kula
Kaynak: AA


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