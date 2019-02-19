19 Şubat 2019, 20:57
»»

Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: İlhami Şenyurt, Seçkin YenerFenerbahçe: Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat, Oliva (Caner Dengin, İzzet Ünver, Ahmet Karataş)Ziraat Bankası: Jovovic, Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Fırat Ezel Filiz, Vahit Emre Savaş (Volkan Döne,...

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: İlhami Şenyurt, Seçkin Yener

Fenerbahçe: Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat, Oliva (Caner Dengin, İzzet Ünver, Ahmet Karataş)

Ziraat Bankası: Jovovic, Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Fırat Ezel Filiz, Vahit Emre Savaş ( Volkan Döne, Selim Demir, Enes Atlı, Umut Şahin, Yunus Emre Tayaz, Ahmet Samet Baltacı)

Setler: 25-19, 25-8, 21-25, 25-17

Süre: 106 dakika (29, 21, 31, 25)

Voleybolda Efeler Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe, Ziraat Bankası'nı 3-1 yendi. Volkan Döne,Ahmet Karataş,Ziraat Bankası
Kaynak: AA


YORUMLAR