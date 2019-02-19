Voleybol: Efeler Ligi

Salon: Burhan Felek
Voleybol
Hakemler: İlhami Şenyurt
, Seçkin Yener Fenerbahçe
: Oğuzhan Karasu
, Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur
, Ter Maat, Oliva (Caner Dengin, İzzet Ünver, Ahmet Karataş
) Ziraat Bankası
: Jovovic, Ghaemi, Koray Şahin
, Finger, Fırat
Ezel Filiz, Vahit Emre Savaş
( Volkan Döne
, Selim Demir
, Enes Atlı, Umut Şahin, Yunus Emre Tayaz, Ahmet Samet Baltacı)
Setler: 25-19, 25-8, 21-25, 25-17
Süre: 106 dakika (29, 21, 31, 25)
Voleybolda Efeler Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe, Ziraat Bankası'nı 3-1 yendi.
Volkan Döne,Ahmet Karataş,Ziraat Bankası
Kaynak: AA