20 Şubat 2019, 21:14
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Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Salon: İnegölHakemler: Hakkı Demiralay, Sadettin Deneriİnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic, (Berkay Bayraktar, Burak Hazırol, Berkan Bozan, Efe Er)Tokat Belediye Plevne: Vefa Yılmaz, Julius, Halil İbrahim Akşeker, Daudi, Bahov,...

Salon: İnegöl

Hakemler: Hakkı Demiralay, Sadettin Deneri

İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic, (Berkay Bayraktar, Burak Hazırol, Berkan Bozan, Efe Er)

Tokat Belediye Plevne: Vefa Yılmaz, Julius, Halil İbrahim Akşeker, Daudi, Bahov, Murathan Kısal ( Semih Çelik, Fatih Ürün, Mert Tetik, Bedirhan Bülbül, Yiğit Onaylı)

Setler: 25-23, 25-19, 25-18

Süre: 85 dakika (32, 26, 27)

Voleybolda Efeler Ligi'nin 19. haftasında İnegöl Belediyespor, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti. Marshall,Hüseyin Koç
Kaynak: AA


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