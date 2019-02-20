Voleybol: Efeler Ligi

Salon: İnegöl
Hakemler: Hakkı Demiralay, Sadettin Deneri İnegöl Belediyespor
: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç
, Marshall
, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic, (Berkay
Bayraktar, Burak Hazırol, Berkan Bozan, Efe Er) Tokat
Belediye Plevne: Vefa Yılmaz, Julius, Halil İbrahim Akşeker, Daudi, Bahov, Murathan Kısal ( Semih Çelik
, Fatih
Ürün, Mert Tetik, Bedirhan Bülbül, Yiğit Onaylı)
Setler: 25-23, 25-19, 25-18
Süre: 85 dakika (32, 26, 27)
Voleybolda Efeler Ligi'nin 19. haftasında İnegöl Belediyespor, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.
Marshall,Hüseyin Koç
Kaynak: AA