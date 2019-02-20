20 Şubat 2019, 21:43
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Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Salon: TVF Başkent Hakemler: İsmail Yıldırım, Meryem TekolHalkbank: Luburic, Efe Bayram, Kemal Kayhan, Baranowicz, Sket, Faik Samed Güneş (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Furkan Aydın, Arslan Ekşi) İstanbul Büyükşehir Belediyespor: İbrahim Emet, Caner Pekşen, Burak Baturalp Güngör,...

Salon: TVF Başkent


Hakemler: İsmail Yıldırım, Meryem Tekol

Halkbank: Luburic, Efe Bayram, Kemal Kayhan, Baranowicz, Sket, Faik Samed Güneş (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Furkan Aydın, Arslan Ekşi)


İstanbul Büyükşehir Belediyespor: İbrahim Emet, Caner Pekşen, Burak Baturalp Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, (Nuri Şahin, Serhat Coşkun, Murat Yenipazar, Kadir Cin)

Setler: 25-17, 21-25, 25-22, 23-25, 15-11

Süre: 135 dakika (24, 30, 30, 32, 19)

Voleybol Efeler Ligi'nin 19. haftasında Halkbank, konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
Kaynak: AA


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