23 Şubat 2019, 16:34
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Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Salon: Hidayet TürkoğluHakemler: İlhami Şenyurt, Seçkin Yenerİstanbul Büyükşehir Belediyespor: İbrahim Emet, Caner Pekşen, Baturalp Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz (Erdem Sonat, Nuri Şahin, Murat Yenipazar, Serhat Çoşkun, Berkan Eryüz)Maliye Piyango: Seganov, Bruno,...

Salon: Hidayet Türkoğlu

Hakemler: İlhami Şenyurt, Seçkin Yener

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: İbrahim Emet, Caner Pekşen, Baturalp Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz (Erdem Sonat, Nuri Şahin, Murat Yenipazar, Serhat Çoşkun, Berkan Eryüz)

Maliye Piyango: Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Ali Berke Sağır, Ali Deniz Yılmaz, Osman Çağatay Durmaz (Deniz İvgen, Görkem Sertel, Murat Tokgöz, Sabit Karaağaç)

Setler: 30-28, 29-27, 25-18

Süre: 91 dakika (31, 35, 25)

Voleybol Efeler Ligi 20. hafta mücadelesinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahasında Maliye Piyango'yu 3-0 yendi. Gökhan Gökgöz, Emet, Şenyurt, Spor
Kaynak: AA


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