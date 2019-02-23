Salon : Burhan Felek
Voleybol
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Esat Danzili Fenerbahçe
: Oğuzhan Karasu
, Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur
, Ter Maat, Oliva (Caner Dengin, Ahmet Karataş
, İzzet Ünver, Bertuğ Öndeş)
İkbal Afyon
Belediye Yüntaş: Mehmet Hacıoğlu
, Burak Hascan, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Andric (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Kathbart, Tunç Ayhan, Nazım Berk Özbek, Fatih Fırat Kartal
)
Setler: 25-13, 25-27, 25-7, 25-19
Süre: 96 dakika (23, 31, 20, 22)
Voleybol Efeler Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe, İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi.
voleybol, Burhan Felek, Afyon, Spor
Kaynak: AA