23 Şubat 2019, 17:23
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Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Salon : Burhan Felek VoleybolHakemler: Serdar Nişancıoğlu, Esat DanziliFenerbahçe: Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat, Oliva (Caner Dengin, Ahmet Karataş, İzzet Ünver, Bertuğ Öndeş)İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Mehmet Hacıoğlu, Burak Hascan, Ekrem Caner...

Salon : Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Esat Danzili

Fenerbahçe: Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat, Oliva (Caner Dengin, Ahmet Karataş, İzzet Ünver, Bertuğ Öndeş)

İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Mehmet Hacıoğlu, Burak Hascan, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Andric (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Kathbart, Tunç Ayhan, Nazım Berk Özbek, Fatih Fırat Kartal)

Setler: 25-13, 25-27, 25-7, 25-19

Süre: 96 dakika (23, 31, 20, 22)

Voleybol Efeler Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe, İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi. voleybol, Burhan Felek, Afyon, Spor
Kaynak: AA


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