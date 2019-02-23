Salon: TVF
Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Bilal Çağlar Ziraat Bankası
: Jovovic, Ghaemi, Vahit Emre Savaş
, Finger, Fırat
Ezel Filiz, Koray Şahin
( Volkan Döne
, Selim Demir
, Umut Şahin, Yunus Emre Tayaz, Cafer Kirkit, Enes Atlı) Galatasaray
: Doğukan Ulu, Venno, Gergye, Duff, Selçuk Keskin
, Yasin Aydın
(Can Ayvazoğlu, Emin Gök
, Onurcan Çakır, Muzaffer Yönet, Antonov, Özgür Türkmen
, Ufuk Minici)
Setler: 25-20, 22-25, 25-16, 15-25, 10-15
Süre: 132 dakika (28, 33, 28, 26, 17)
Voleybol Efeler Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ziraat Bankası'nı 3-2 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonu, Volkan Döne, Galatasaray, Spor
Kaynak: AA