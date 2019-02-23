23 Şubat 2019, 19:03
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Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Bilal ÇağlarZiraat Bankası: Jovovic, Ghaemi, Vahit Emre Savaş, Finger, Fırat Ezel Filiz, Koray Şahin (Volkan Döne, Selim Demir, Umut Şahin, Yunus Emre Tayaz, Cafer Kirkit, Enes Atlı)Galatasaray: Doğukan Ulu, Venno, Gergye, Duff, Selçuk Keskin, Yasin...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Bilal Çağlar

Ziraat Bankası: Jovovic, Ghaemi, Vahit Emre Savaş, Finger, Fırat Ezel Filiz, Koray Şahin ( Volkan Döne, Selim Demir, Umut Şahin, Yunus Emre Tayaz, Cafer Kirkit, Enes Atlı)

Galatasaray: Doğukan Ulu, Venno, Gergye, Duff, Selçuk Keskin, Yasin Aydın (Can Ayvazoğlu, Emin Gök, Onurcan Çakır, Muzaffer Yönet, Antonov, Özgür Türkmen, Ufuk Minici)

Setler: 25-20, 22-25, 25-16, 15-25, 10-15

Süre: 132 dakika (28, 33, 28, 26, 17)

Voleybol Efeler Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ziraat Bankası'nı 3-2 yendi. Türkiye Voleybol Federasyonu, Volkan Döne, Galatasaray, Spor
Kaynak: AA


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