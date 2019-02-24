Salon: Ali Yücel
Hakemler: Deniz Güvenç Demir, Hüseyin Okumuş Tokat
Belediye Plevne: Vefa Yılmaz, Julius, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker ( Semih Çelik
, Mesut Akman, Mert Fatih
Ürün, Yiğit Onaylı, Bedirhan Bülbül)
Jeopark Kula
Belediyespor: Rahmi Çağlar Aksoy, Demirhan Durul, Ertuğrul Gazi
Metin, Jekic, Ali Berkay
Dağlar, Bünyamin Aslan (Selim
Yıldırım, Hassanloo)
Setler: 25-15, 25-18, 25-23
Süre: 77 dakika (23, 24, 30)
Voleybol Efeler Ligi'nin 20. haftasında Tokat Belediye Plevne, sahasında Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 yendi.
Ali Yücel, Semih Çelik, Kula, Spor
Kaynak: AA