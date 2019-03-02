02 Mart 2019, 16:10
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Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Yasin İlhan, İlknur ÇakarJeopark Kula Belediyespor: Bünyamin Aslan, Çağlar Rahmi Aksoy, Ali Berkay Dağlar, Ertuğrul Gazi Metin, Jekic, Demirhan Durul (Selim Yıldırım, Harun Salif)Arhavi Belediyespor: Orçun Ergun, Murat Karakaya, Fatih Cihan, Danilov, Marinkov, Fatih...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Yasin İlhan, İlknur Çakar

Jeopark Kula Belediyespor: Bünyamin Aslan, Çağlar Rahmi Aksoy, Ali Berkay Dağlar, Ertuğrul Gazi Metin, Jekic, Demirhan Durul (Selim Yıldırım, Harun Salif)

Arhavi Belediyespor: Orçun Ergun, Murat Karakaya, Fatih Cihan, Danilov, Marinkov, Fatih Eren Uğur (Caner Özturna)

Setler: 17-25, 8-25, 22-25

Süre: 74 dakika (24, 20, 30)

Voleybol Efeler Ligi'nin 21. haftasında Arhavi Belediyespor, Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Türkiye Voleybol Federasyonu, Arhavi, Kula, Spor
Kaynak: AA


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