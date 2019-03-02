Salon: TVF
Başkent
Hakemler: Yasin İlhan, İlknur Çakar
Jeopark Kula
Belediyespor: Bünyamin Aslan, Çağlar Rahmi Aksoy
, Ali Berkay
Dağlar, Ertuğrul Gazi
Metin, Jekic, Demirhan Durul (Selim
Yıldırım, Harun Salif) Arhavi
Belediyespor: Orçun Ergun, Murat Karakaya
, Fatih
Cihan, Danilov, Marinkov, Fatih Eren
Uğur (Caner Özturna)
Setler: 17-25, 8-25, 22-25
Süre: 74 dakika (24, 20, 30)
Voleybol Efeler Ligi'nin 21. haftasında Arhavi
Belediyespor, Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu, Arhavi, Kula, Spor
Kaynak: AA