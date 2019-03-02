02 Mart 2019, 17:52
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Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: İlhami Şenyurt, Recep KarakoçGalatasaray: Venno, Antonov, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin, Yasin Aydın, Duff (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök, Gergye, Muzaffer Yönet)Fenerbahçe: Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat, Oliva (Caner Dengin,...

Salon: Burhan Felek

Hakemler: İlhami Şenyurt, Recep Karakoç

Galatasaray: Venno, Antonov, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin, Yasin Aydın, Duff (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök, Gergye, Muzaffer Yönet)

Fenerbahçe: Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat, Oliva (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Oğulcan Yatgın, Ferhat Akdeniz, İzzet Ünver)

Setler: 25-21, 25-17, 20-25, 24-26, 14-16

Süre: 157 dakika (29, 29, 34, 39, 26)

Voleybol Efeler Ligi'nin 21. haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-2 yendi.

Sarı-lacivertli takım ligde 11. galibiyetini elde ederken, sarı-kırmızılı takım ise 6. kez yenildi.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 3-2 kazanmıştı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, Venno ve Duff'un etkili mücadelesiyle ilk seti 25-21 kazandı. Sarı-kırmızılı takım, Selçuk Keskin'in iyi yönlendirmeleriyle ikinci seti de 25-17 aldı ve 2-0 öne geçti.

Maçta ücüncü sete etkili başlayan Fenerbahçe, Oliva'nın sert smaçlarıyla rakibinin oyunu bozdu ve seti 25-20 kazanarak, skoru 2-1 yaptı.

Dördüncü sette teknik molayı 12-7 önde geçen Galatasaray'ın daha sonra yaptığı basit hataları iyi değerlendiren Fenerbahçe, seti 26-24 aldı ve durumu 2-2 yaptı.

Fenerbahçe, çekişmeli geçen tie-break setini de 16-14 kazanarak, müsabakadan 3-2 galip ayrıldı. Keskin, Selçuk, Fenerbahçe, Spor
Kaynak: AA


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