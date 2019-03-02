Salon: Burhan Felek
Hakemler: İlhami Şenyurt
, Recep Karakoç Galatasaray
: Venno, Antonov, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin
, Yasin Aydın
, Duff (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök
, Gergye, Muzaffer Yönet) Fenerbahçe
: Oğuzhan Karasu
, Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur
, Ter Maat, Oliva (Caner Dengin, Ahmet Karataş
, Oğulcan Yatgın, Ferhat Akdeniz
, İzzet Ünver)
Setler: 25-21, 25-17, 20-25, 24-26, 14-16
Süre: 157 dakika (29, 29, 34, 39, 26)
Voleybol Efeler Ligi'nin 21. haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-2 yendi.
Sarı-lacivertli takım ligde 11. galibiyetini elde ederken, sarı-kırmızılı takım ise 6. kez yenildi.
Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 3-2 kazanmıştı.
Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, Venno ve Duff'un etkili mücadelesiyle ilk seti 25-21 kazandı. Sarı-kırmızılı takım, Selçuk Keskin'in iyi yönlendirmeleriyle ikinci seti de 25-17 aldı ve 2-0 öne geçti.
Maçta ücüncü sete etkili başlayan Fenerbahçe, Oliva'nın sert smaçlarıyla rakibinin oyunu bozdu ve seti 25-20 kazanarak, skoru 2-1 yaptı.
Dördüncü sette teknik molayı 12-7 önde geçen Galatasaray'ın daha sonra yaptığı basit hataları iyi değerlendiren Fenerbahçe, seti 26-24 aldı ve durumu 2-2 yaptı.
Fenerbahçe, çekişmeli geçen tie-break setini de 16-14 kazanarak, müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.
Keskin, Selçuk, Fenerbahçe, Spor
Kaynak: AA