Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Sadettin Deneri, Yılmaz Duman
İkbal Afyon
Belediye Yüntaş: Muhammed Ertuğrul, Mehmet Hacıoğlu
, Caner Çiçekoğlu, Andric, Stankovic, Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Malinga, Tunç Ayhan) İstanbul Büyükşehir Belediyespor
: Caner Pekşen, Burak Güngör, Gökhan Gökgöz
, Özkan Hayırlı, İbrahim Emet
, Metin Toy ( Nuri Şahin
, Serhat Coşkun
, Murat Yenipazar
, Kadir Cin, Berkan Eryüz)
Setler: 25-21, 25-18, 17-25, 25-15
Süre: 108 dakika (32,25,28,23)
Voleybol Efeler Ligi'nin 21. haftasında İkbal Afyon Belediye Yüntaş, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor
'u 3-1 yendi.
Spor
Kaynak: AA