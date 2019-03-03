03 Mart 2019, 17:08
»»

Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Zeki Bocutcu, Meryem Tekol PelenkHalkbank: Efe Bayram, Kemal Kayhan, Luburic, Quesque, Hakkı Çapkınoğlu, Arslan Ekşi (Burutay Subaşı, Alperay Demirciler, Rıfat Kantarcıoğlu, Baranowicz)Tokat Belediye Plevne: Halil İbrahim Akşeker, Vefa Yılmaz, Julius, Murathan...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Meryem Tekol Pelenk

Halkbank: Efe Bayram, Kemal Kayhan, Luburic, Quesque, Hakkı Çapkınoğlu, Arslan Ekşi (Burutay Subaşı, Alperay Demirciler, Rıfat Kantarcıoğlu, Baranowicz)

Tokat Belediye Plevne: Halil İbrahim Akşeker, Vefa Yılmaz, Julius, Murathan Kısal, Daudi, Bahov (Semih Çelik, Fatih Ürün, Yiğit Onaylı, Turgay Doğan)

Setler: 25-23, 23-25, 26-24, 24-26, 15-13

Süre: 135 dakika (26, 27, 30, 33, 19)

Voleybol Efeler Ligi'nde Halkbank, Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 mağlup etti. Spor
Kaynak: AA


YORUMLAR