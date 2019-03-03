03 Mart 2019, 18:52
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Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Koray YılmazgilMaliye Piyango: Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Ali Berke Sağır, Ali Deniz Yılmaz, Osman Çağatay Durmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Görkem Sertel, Sabit Karaağaç, Halil İbrahim Yücel)Arkas Spor: Bravo, Mert Matic, Radke, Taht,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Koray Yılmazgil

Maliye Piyango: Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Ali Berke Sağır, Ali Deniz Yılmaz, Osman Çağatay Durmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Görkem Sertel, Sabit Karaağaç, Halil İbrahim Yücel)

Arkas Spor: Bravo, Mert Matic, Radke, Taht, Mustafa Koç, Lagumdzija ( Burak Mert, Caner Ergül, Burak Çevik, Yiğit Gülmezoğlu, Hasan Sıkar, Muhammed Kaya)

Setler: 12-25, 21-25, 14-25

Süre: 69 dakika (21, 27, 21)

Voleybol Efeler Ligi'nin 21. haftasında Arkas Spor, deplasmanda Maliye Piyango'yu 3-0 yendi. Türkiye Voleybol Federasyonu, Halil İbrahim Yücel, Arkas Spor, Spor
Kaynak: AA


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