09 Mart 2019, 17:57
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Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Salon: TVFHakemler: Erhan Alparslan, Hatice Özmen YıldızZiraat Bankası: Jovovic, Ghaemi, Yunus Emre Tayaz, Finger, Enes Atlı, Vahit Emre Savaş (Ümit Demir, Volkan Döne, Selim Demir, Koray Şahin, Fırat Ezel Filiz, Oğuzhan Doğruluk, Kazemi, Umut Şahin)Jeopark Kula Belediyespor: Rahmi Çağlar...

Salon: TVF

Hakemler: Erhan Alparslan, Hatice Özmen Yıldız

Ziraat Bankası: Jovovic, Ghaemi, Yunus Emre Tayaz, Finger, Enes Atlı, Vahit Emre Savaş ( Ümit Demir, Volkan Döne, Selim Demir, Koray Şahin, Fırat Ezel Filiz, Oğuzhan Doğruluk, Kazemi, Umut Şahin)

Jeopark Kula Belediyespor: Rahmi Çağlar Aksoy, Demirhan Durul, Ertuğrul Gazi Metin, Jekic, Harun Salif, Bünyamin Aslan (Selim Yıldırım, Hassanloo, Ali Berkay Dağlar)

Setler: 25-9, 29-31, 15-25, 25-15, 15-10

Süre: 137 dakika (26, 37, 30, 26, 18)

Voleybol Efeler Ligi'nin 22. haftasında Ziraat Bankası, Jeopark Kula Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. Türkiye Voleybol Federasyonu, Kula, Spor
Kaynak: AA


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