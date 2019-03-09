09 Mart 2019, 19:00
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Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Salon: ArhaviHakemler: Sadettin Deneri, Ali Erdal Tezer Arhavi Belediyespor: Danilov, Fatih Uğur Eren, Orçun Ergün, Murat Karakaya, Fatih Cihan, Marinkov (Caner Özturna, Murat Palvar, Hamdi Erkan) Halkbank: Burutay Subaşı, Faik Samet Güneş, Baranowicz, Sket, Hakkı Çapkınoğlu, Luburic...

Salon: Arhavi

Hakemler: Sadettin Deneri, Ali Erdal Tezer


Arhavi Belediyespor: Danilov, Fatih Uğur Eren, Orçun Ergün, Murat Karakaya, Fatih Cihan, Marinkov (Caner Özturna, Murat Palvar, Hamdi Erkan)


Halkbank: Burutay Subaşı, Faik Samet Güneş, Baranowicz, Sket, Hakkı Çapkınoğlu, Luburic (Alperay Demirciler, Hasan Yeşil Budak, Arslan Ekşi, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Efe Bayram, Kemal Kayhan)


Setler: 19-25, 17-25, 25-27


Süre: 83 dakika (25, 26, 32)


Voleybol Efeler Ligi'nin 22. haftasında Halkbank, deplasmanda Arhavi Belediyespor'u 3-0 yendi. Spor
Kaynak: AA


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