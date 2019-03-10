10 Mart 2019, 17:46
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Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Salon: Ali Yücel Hakemler: Hakkı Demiralay, Hüseyin KamberTokat Belediye Plevne: Vefa Yılmaz, Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker (Semih Çelik, Mesut Akman, Fatih Ürün, Yiğit Onaylı) Maliye Piyango: Seganov, Bruno, Halil İbrahim Yücel, Ali Berke Sağır, Ali...

Salon: Ali Yücel


Hakemler: Hakkı Demiralay, Hüseyin Kamber

Tokat Belediye Plevne: Vefa Yılmaz, Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker ( Semih Çelik, Mesut Akman, Fatih Ürün, Yiğit Onaylı)


Maliye Piyango: Seganov, Bruno, Halil İbrahim Yücel, Ali Berke Sağır, Ali Deniz Yılmaz, Osman Çağatay Durmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Aslan Ekşi, Ali Berke Sağır, Sercan Yüksel Bıdak, Görkem Sertel)

Setler: 19-25, 26-28, 25-17, 25-23, 12-15

Süre: 126 dakika (24, 34, 24, 28, 16)

Voleybol Efeler Ligi'nin 22. haftasında Maliye Piyango, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 yendi. voleybol, Semih Çelik, Maliye Piyango, Spor
Kaynak: AA


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