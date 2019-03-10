Salon: Ali Yücel
Hakemler: Hakkı Demiralay, Hüseyin Kamber Tokat
Belediye Plevne: Vefa Yılmaz, Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker ( Semih Çelik
, Mesut Akman, Fatih
Ürün, Yiğit Onaylı) Maliye Piyango
: Seganov, Bruno, Halil İbrahim Yücel
, Ali Berke Sağır, Ali Deniz Yılmaz
, Osman Çağatay
Durmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Aslan Ekşi, Ali Berke Sağır, Sercan Yüksel Bıdak, Görkem Sertel)
Setler: 19-25, 26-28, 25-17, 25-23, 12-15
Süre: 126 dakika (24, 34, 24, 28, 16)
Voleybol Efeler Ligi'nin 22. haftasında Maliye Piyango, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 yendi.
voleybol, Semih Çelik, Maliye Piyango, Spor
Kaynak: AA