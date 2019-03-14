Voleybol Efeler Ligi'nde küme düşecek takımların belli olacağı baraj etabında maç programı belirlendi. Türkiye
Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İzmir
'de düzenlenecek baraj etaplarının ilki 3, 4 ve 5 Nisan
'da, ikincisi ise 12, 13 ve 1 4 Nisan
'da gerçekleştirilecek.
İzmir Atatürk Vestel
Venus Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı müsabakalara lig etabını son 4 sırada tamamlayan Jeopark Kula
Belediyespor (5,300 puan), Arhavi
Belediyespor (20,700 puan), İkbal Afyon
Belediye Yüntaş (23,200 puan) ve İnegöl Belediyespor
(24,320 puan) takımları katılacak.
Takımların lig etabındaki puanlarını taşıyacağı üçer günlük iki turnuva sonunda son iki sırada yer alacak ekipler 1. Lig'e düşecek.
Efeler Ligi baraj etabı maç programı şöyle:
1. devre
3 Nisan Çarşamba
:
14.00 İnegöl Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor
16.00 İkbal Afyon Belediyespor-Arhavi Belediyespor
4 Nisan Perşembe:
14.00 Jeopark Kula Belediyespor-İkbal Afyon Belediyespor
16.00 Arhavi Belediyespor-İnegöl Belediyespor
5 Nisan Cuma:
13.00 Arhavi Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor
15.00 İnegöl Belediyespor-İkbal Afyon Belediye Yüntaş
2. devre
12 Nisan Cuma:
16.00 Jeopark Kula Belediyespor-İnegöl Belediyespor
18.00 Arhavi Belediyespor-İkbal Afyon Belediye Yüntaş
13 Nisan Cumartesi:
14.00 İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Jeopark Kula Belediyespor
16.00 İnegöl Belediyespor-Arhavi Belediyespor
14 Nisan Pazar:
14.00 Jeopark Kula Belediyespor-Arhavi Belediyespor
16.00 İkbal Afyon Belediye Yüntaş-İnegöl Belediyespor
Kula, voleybol, Spor
Kaynak: AA