Voleybol Efeler Ligi'nde play-off çeyrek final ilk maçları yarın yapılacak.<br><br>Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle: <br><br>14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray (Hidayet Türkoğlu)<br><br>14.00 Tokat Belediye Plevne-Arkas Spor (Tokat Ali Yücel)<br><br>15.00 Fenerbahçe-Maliye Piyango (Burhan Felek)<br><br>17.00 Ziraat Bankası-Halkbank (TVF Başkent)<br><br>İki galibiyete ulaşacak takımın tur atlayacağı çeyrek finalde ikinci maçlar, 2 Nisan Salı günü oynanacak.