01 Nisan 2019, 11:57
»»

Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol Efeler Ligi'nde play-off çeyrek final serisinde ikinci maçların üçü yarın oynanacak.

Voleybol Efeler Ligi'nde play-off çeyrek final serisinde ikinci maçların üçü yarın oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final serisinde ikinci maçların programı şöyle:

Yarın:

16.30 Maliye Piyango- Fenerbahçe (TVF Başkent) (0-1)

18.00 Galatasaray- İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek) (1-0)

19.00 Halkbank- Ziraat Bankası (TVF Başkent) (1-0)

3 Nisan Çarşamba:

19.00 Arkas Spor- Tokat Belediye Plevne (Atatürk Voleybol Vestel Venus) (1-0)

Seride iki galibiyete ulaşacak takım, yarı finale yükselecek. Türkiye, voleybol, Spor
Kaynak: AA



YORUMLAR