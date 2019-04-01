Voleybol Efeler Ligi'nde play-off çeyrek final serisinde ikinci maçların üçü yarın oynanacak.<br><br>Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final serisinde ikinci maçların programı şöyle: <br><br>Yarın: <br><br>16.30 Maliye Piyango-Fenerbahçe (TVF Başkent) (0-1)<br><br>18.00 Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek) (1-0)<br><br>19.00 Halkbank-Ziraat Bankası (TVF Başkent) (1-0)<br><br>3 Nisan Çarşamba: <br><br>19.00 Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne (Atatürk Voleybol Vestel Venus) (1-0)<br><br>Seride iki galibiyete ulaşacak takım, yarı finale yükselecek.